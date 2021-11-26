Kenya, yeni Kovid-19 varyantı sonrası 7 ülkeden gelenleri karantinaya alacak - Son Dakika

Kenya, ilk kez Güney Afrika'da tespit edilen "B.1.1.529" isimli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantı nedeniyle 7 ülkeden gelecek yolcular için karantina uygulaması başlattı.

Kenya Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, yeni varyantın görüldüğü Güney Afrika, Botsvana ve Hong Kong'un yanı sıra Namibya, Lesotho, Esvatini ve Zimbabve'den gelen yolculara karşı karantina ve tekrar test gibi önlemlerin alınacağı belirtildi.

Vakaların artma olasılığına karşı tüm sağlık kuruluşlarının hazırlık yapması istenen açıklamada, 32 mutasyona uğramış varyanta karşı mevcut aşıların cevap vermeme olasılığının olduğu ifade edildi.

Yeni varyant

Hong Kong, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Botsvana'da, Kovid-19'un çok sayıda mutasyona uğramış, "B.1.1.529" olarak isimlendirilen yeni bir varyantına rastlandı.

Güney Afrika'dan Hong Kong'a seyahat eden 1 kişide görülen ve "süper varyant" olarak nitelendirilen türün 32 mutasyona sahip olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlara göre, mevcut aşıların bu varyanta karşı etkili olup olmadığı henüz bilinmiyor.