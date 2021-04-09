Kenya Yüksek Mahkemesi, Dadaab ve Kakuma mülteci kamplarının kapatılmasını durdurdu - Son Dakika

Kenya Yüksek Mahkemesi, hükümetin dünyanın en büyük mülteci kampları kabul edilen Dadaab ve Kakuma'nın kapatılması ve Somalili mültecilerin evlerine geri gönderilmesi kararının yürütmesini durdurduğunu açıkladı.

Kenya Halk Televizyonu'nun haberine göre, eski devlet başkanı adaylarından Peter Gichira, kampların kapatılma kararının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurarak itiraz etti.

Başvuru sonrası mahkeme, kampların kapatılma kararının yürütmesini durdurdu.

Çoğunluğu Somalili olmak üzere 500 bin mültecinin yaşadığı kampların kapatılmasına dair davanın 13 Nisan'da görüleceği açıklandı.

Kenya, kampların kapatılması için BM'ye 2 hafta süre verdi

Kenya'da hükümet, 24 Mart'ta, kampların kapatılması ve Somalili mültecilerin evlerine geri gönderilmesi için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine (BMMYK) 14 gün süre vermişti.

Hükümet, mülteci kamplarının ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle kapatma kararı aldığını açıklamıştı.

Kenya yönetimi, Eş-Şebab terör örgütü üyelerinin yuvalandığı gerekçesiyle Dadaab mülteci kampını kapatacağını duyurmuştu.

İnsan hakları örgütleri ve BM, Kenya'dan kararını tekrar gözden geçirmesini istemişti.