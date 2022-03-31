Kenya Yüksek Mahkemesi, devlet başkanının anayasayı değiştirme girişimini durdurdu - Son Dakika

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın çok sayıda anayasa maddesinin değiştirilmesine yönelik girişimi Yüksek Mahkeme engeline takıldı.

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, Kenyatta'nın, aralarında devletin yürütme organının değiştirilmesine ilişkin bazı maddelerin de olduğu anayasaya değişikliği önerisi Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi.

Yüksek Mahkeme, başbakanlık makamının yeniden kurulması ve yeni seçim çevrelerinin oluşturulması gibi maddelerin olduğu teklifi daha önce alt mahkemelerin yaptığı gibi reddetti.

Teklifin anayasaya aykırı olduğuna karar verilirken, devlet başkanının sivil bir inisiyatifle anayasada değişiklik sürecini başlatamayacağına karar verildi.

Kenyatta ve eski rakibi Raila Odinga'nın 2017'deki seçim şiddetinin ardından 2018'de el sıkışması sonrası başlatılan inisiyatif, ülkedeki güç dağılımın yeniden kurgulanmasını öngörüyordu.

Referanduma gidilmesi için çaba gösteren Kenyatta'nın girişimi defalarca alt mahkeme tarafından reddedilmişti.

İkinci görev süresini doldurmak üzere olan Kenyatta, Ağustos 2022'de yapılacak seçimlerde eski rakibi Odinga'yı destekleyeceğini açıklamıştı.