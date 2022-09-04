Odinga ve koalisyonu ayrıca, Seçim Komisyonu Başkanı Wafula Chebukati'nin görevden alınmasını da istiyor.

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Kenya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kenya mahkemesi, seçim iptali davasını yarın karara bağlayacak - Son Dakika

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