Kenya mahkemesi, seçim iptali davasını yarın karara bağlayacak - Son Dakika
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Kenya mahkemesi, seçim iptali davasını yarın karara bağlayacak

04.09.2022 14:56
Kenya mahkemesi, seçim iptali davasını yarın karara bağlayacak

Kenya Yüksek Mahkemesi, muhalefetin 9 Ağustos'taki seçimlerin iptal edilmesine yönelik başvurusunu yarın karara bağlayacak.

Kenya Yüksek Mahkemesi, muhalefetin 9 Ağustos'taki seçimlerin iptal edilmesine yönelik başvurusunu yarın karara bağlayacak.

İktidar ve muhalefet destekçilerinin merakla beklediği karar, geçen hafta görülen duruşmalarda tarafları dinleyen 7 yargıç tarafından yarın açıklanacak.

Muhalif başkan adayı Raila Odinga, seçimlerde usulsüzlük yapıldığını ve sahte sandık tutanaklarının gerçekleriyle yer değiştirilip sisteme yüklendiğini savunurken, seçim komisyonu sistemde hata olmadığını belirtiyor.

Odinga ve koalisyonu ayrıca, Seçim Komisyonu Başkanı Wafula Chebukati'nin görevden alınmasını da istiyor.

Mahkeme seçimleri iptal kararı alırsa, halk 60 gün içinde yeniden sandık başına gidecek. Mahkeme, seçimlerin geçerli olduğuna karar kılarsa, William Ruto 13 Eylül'de başkanlık yemini edecek.

Kenya Seçim Komisyonu, 9 Ağustos'taki seçimlerde Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto'nun oyların yüzde 50,49'unu, rakibi Odinga'nın yüzde 48,85'ini aldığını duyurmuştu.

Kenya Yüksek Mahkemesi, yine Odinga'nın yarıştığı 2017'deki seçimleri usulsüzlük gerekçesiyle iptal etmiş, Odinga seçimi boykot ederek tekrar yarışmamıştı.

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Kaynak: AA

Kenya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kenya mahkemesi, seçim iptali davasını yarın karara bağlayacak - Son Dakika

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