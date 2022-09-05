Odinga ve koalisyonu ayrıca, Seçim Komisyonu Başkanı Wafula Chebukati'nin görevden alınmasını da istemişti.

Kaynak: AA

Eylül, Kenya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kenya'da mahkeme, seçim sonuçlarına yönelik itirazı reddetti - Son Dakika

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