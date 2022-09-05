Kenya'da mahkeme, seçim sonuçlarına yönelik itirazı reddetti - Son Dakika
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Kenya'da mahkeme, seçim sonuçlarına yönelik itirazı reddetti

05.09.2022 14:06
Kenya'da mahkeme, seçim sonuçlarına yönelik itirazı reddetti

Kenya Yüksek Mahkemesi, muhalefetin 9 Ağustos'taki seçimlerin iptal edilmesine yönelik başvurusunu reddettiğini duyurdu.

Kenya Yüksek Mahkemesi, muhalefetin 9 Ağustos'taki seçimlerin iptal edilmesine yönelik başvurusunu reddettiğini duyurdu.

İktidar ve muhalefet destekçilerinin merakla beklediği karar, geçen hafta görülen duruşmalarda tarafların dinlenmesi sonrası açıklandı.

Kenya Yüksek Mahkemesi, muhalefetin seçimlerin iptal edilmesine yönelik başvurusunu reddetti.

Alınan karar sonrası, seçimleri kazanan William Ruto'nun 13 Eylül'de başkanlık yemini etmesi bekleniyor.

Kenya'da seçim süreci

Kenya Seçim Komisyonu, 9 Ağustos'taki seçimlerde Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto'nun oyların yüzde 50,49'unu, rakibi Odinga'nın yüzde 48,85'ini aldığını duyurmuştu.

Muhalif başkan adayı Raila Odinga, seçimlerde usulsüzlük yapıldığını ve sahte sandık tutanaklarının gerçekleriyle yer değiştirilip sisteme yüklendiğini savunurken, seçim komisyonu sistemde hata olmadığını açıklamıştı.

Odinga ve koalisyonu ayrıca, Seçim Komisyonu Başkanı Wafula Chebukati'nin görevden alınmasını da istemişti.

Kenya Yüksek Mahkemesi, yine Odinga'nın yarıştığı 2017'deki seçimleri usulsüzlük gerekçesiyle iptal etmiş, Odinga seçimi boykot ederek tekrar yarışmamıştı.

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Kaynak: AA

Eylül, Kenya, Güncel, Son Dakika

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