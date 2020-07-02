Kenyalı Abdi ihracatçı firmanın gözde elemanı oldu - Son Dakika

Kenyalı Abdi ihracatçı firmanın gözde elemanı oldu

Hitit Üniversitesi (HİTÜ) mezunu Kenyalı Abdi Adan Salat, Çorum'da faaliyet gösteren ihracatçı firmanın en gözde elemanlarından biri oldu.

Hitit Üniversitesi (HİTÜ) mezunu Kenyalı Abdi Adan Salat, Çorum'da faaliyet gösteren ihracatçı firmanın en gözde elemanlarından biri oldu.

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Üniversite eğitimi almak için Kenya'dan 2013 yılında Türkiye'ye gelen ve HİTÜ Kimya Mühendisliği Bölümünde lisansını tamamlayan Abdi Adan Salat, mezun olur olmaz tahıl öğütme ve işleme sistemleri teknolojisinde önde gelen kuruluşlardan olan bir holdingde işe başladı. 2019 yılının Şubat ayından beri firmada değirmen proses uzman yardımcısı olarak çalışan Salat, "Çorum'a üniversite eğitimi almak için geldim. Üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra böyle bir iş imkanım oldu. Ben iş aramadım. Şu an çalıştığım şirketten iş teklifi geldi ve ben de kabul ettim" diye konuştu.


Türkçe ile birlikte 4 farklı yabancı dil bildiğini belirten Salat, "Hem Türkiye'de okudum, buranın kültürünü biliyorum hem de yurt dışından geldiğim için farklı dil ve kültürleri de biliyorum. Alapala Holding de ihracatçı bir kuruluş ve üretiminin önemli kısmını yurt dışı için yapıyor. Uluslararası öğrenciler olarak bizleri bu tür şirketler önemsiyor. Nitekim ben de bu yüzden tercih edildim. Hem burada hem yurt dışında çalışabileceğim için beni tercih ettiler" ifadesini kullandı.


"Hedefim Türkiye ile Kenya arasındaki köprüyü güçlendirmek"


Çorum'da çalışmaktan çok mutlu olduğunu vurgulayan Abdi Adan Salat, "Kenya doğumluyum ancak ailem Somali göçmeni. Türkiye'ye ailemin de ilgisinden dolayı kendimi çok yakın hissediyordum. Üniversite eğitimim için bu yüzden Türkiye'yi tercih ettim. 2013 yılında Türkiye'nin en güzel üniversitelerinden biri olan Hitit Üniversitesini kazandığımda böyle bir iş imkanım olacağını bilmiyordum. İyi ki yurt dışı bağlantıları olan ihracatçı firmaların bulunduğu bir şehirde üniversite eğitimi almışım. Çünkü burada kariyer anlamında da önüm açık. Şu anda değirmen proses uzmanı olarak çalışıyorum ama yakın zamanda şirketin İstanbul'daki satış ve pazarlama bölümüne geçmeyi planlıyorum. Esas hedefim Türkiye ile Kenya arasındaki köprüyü güçlendirmek" şeklinde konuştu.


Alapala Teknik Operasyonlar ve Stratejik Planlama Direktörü Haluk Çargar, Abdi Adan Salat'ın çalışmalarından oldukça memnun olduklarını belirterek, "Arkadaşımız şirketimize çok hızlı uyum sağladı. Büyük gelişme gösterdi" dedi. - ÇORUM

Türkiye, Kenya, Çorum, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:19 Kaynak: İHA

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