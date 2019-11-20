Son Dakika Haberleri: Kenyalı atlet Kamworor, Kopenhag Yarı Maratonu'nda dünya rekoru kırdı
Son Dakika Spor Kenyalı atlet Kamworor, Kopenhag Yarı Maratonu'nda dünya rekoru kırdı - Son Dakika Spor

Kenyalı atlet Kamworor, Kopenhag Yarı Maratonu'nda dünya rekoru kırdı

6 saat önce

Kenyalı atlet Geoffrey Kamworor, Kopenhag Yarı Maratonu'nda mücadele ettiği 21 kilometre yarışında dünya rekoru kırdı.

Kenyalı atlet Kamworor, Kopenhag Yarı Maratonu'nda dünya rekoru kırdı, System.String[]

Kenyalı atlet Geoffrey Kamworor, Kopenhag Yarı Maratonu'nda mücadele ettiği 21 kilometre yarışında dünya rekoru kırdı.

Kamworor, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki organizasyonda 21 kilometrelik parkuru 58 dakika 1 saniyede tamamlayarak dünya rekoruna imza attı.

Bir önceki rekoru 2010 yılında düzenlenen Lizbon Yarı Maratonu'nu 58 dakika 23 saniye ile tamamlayan Eritreli Zersenay Tadese elinde bulunduruyordu.

Danimarka, Kopenhag, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:30 Kaynak: AA
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