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Kenyalı atlet Kamworor, Kopenhag Yarı Maratonu'nda dünya rekoru kırdı
6 saat önce
Kenyalı atlet Geoffrey Kamworor, Kopenhag Yarı Maratonu'nda mücadele ettiği 21 kilometre yarışında dünya rekoru kırdı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:30 Kaynak: AA
Kenyalı atlet Geoffrey Kamworor, Kopenhag Yarı Maratonu'nda mücadele ettiği 21 kilometre yarışında dünya rekoru kırdı.
Kamworor, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki organizasyonda 21 kilometrelik parkuru 58 dakika 1 saniyede tamamlayarak dünya rekoruna imza attı.
Bir önceki rekoru 2010 yılında düzenlenen Lizbon Yarı Maratonu'nu 58 dakika 23 saniye ile tamamlayan Eritreli Zersenay Tadese elinde bulunduruyordu.
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