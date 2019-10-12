Son Dakika Haberleri: Kenyalı atlet Kipchoge'dan tarihi başarı
Son Dakika Spor Kenyalı atlet Kipchoge'dan tarihi başarı

Kenyalı atlet Kipchoge'dan tarihi başarı

17 dakika önce

Dünyaca ünlü Kenyalı atlet Eliud Kipchoge, iki saat barajının altında maraton yarışı tamamlayan ilk sporcu olarak tarihe geçti.

Kenyalı atlet Kipchoge'dan tarihi başarı, System.String[]

Dünyaca ünlü Kenyalı atlet Eliud Kipchoge, iki saat barajının altında maraton yarışı tamamlayan ilk sporcu olarak tarihe geçti.

Avusturya'nın Viyana kentinde düzenlenen 42 kilometrelik maratona katılan 34 yaşındaki Kipchoge, yarışı 1 saat 59 dakika 40 saniye içinde ilk sırada bitirerek önemli bir başarıya imza attı.

Maratonu iki saat barajının altında tamamlayarak tarihe geçen Kipchoge'nin rekoru, yarışın resmi müsabaka sayılmaması ve yarışa önde başlayan yönlendirici olması gerekçeleriyle Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından resmi dünya rekoru olarak sayılmayacak.

Dünyanın en iyi maratoncusu olarak gösterilen Kenyalı sporcu, 2018 Berlin Maratonu'nu 2 saat, 1 dakika 39 saniye içinde tamamlayarak resmi dünya rekorunu da elinde tutuyor.

Sezonun en önemli maraton yarışlarından Londra'da 4, Berlin'de 3, Chicago'da 1 kez altın madalya elde eden Eliud Kipchoge'nun kariyerinde birer olimpiyat ve dünya şampiyonluğu da bulunuyor.

Eliud Kipchoge, Avusturya, Viyana, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Jahovin'in oğlu Arnavutluk maçında İstiklal Marşımızı okudu
Acun Ilıcalı video çekerken Burak ve Emre Belözoğlu el salladı Emre Belözoğlu Arnavutluk maçında sakat sakat oynadı Son dakikalarda attığımız gol sırasında Burak Yılmaz'ın görüntüsü sosyal medyayı salladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 12:33:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kenyalı atlet Kipchoge'dan tarihi başarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]