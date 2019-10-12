Son Dakika Haberleri: Kenyalı atlet Kipchoge, maratonu iki saat barajının altında tamamlayan ilk sporcu oldu
Son Dakika Dünya Kenyalı atlet Kipchoge, maratonu iki saat barajının altında tamamlayan ilk sporcu oldu

Kenyalı atlet Kipchoge, maratonu iki saat barajının altında tamamlayan ilk sporcu oldu

1 saat önce

Dünyaca ünlü Kenyalı atlet Eliud Kipchoge, iki saat barajının altında maraton yarışı tamamlayan ilk sporcu olarak tarihe geçti.

Kenyalı atlet Kipchoge, maratonu iki saat barajının altında tamamlayan ilk sporcu oldu, System.String[]

Dünyaca ünlü Kenyalı atlet Eliud Kipchoge, iki saat barajının altında maraton yarışı tamamlayan ilk sporcu olarak tarihe geçti. Kipchoge'nin bu başarısı, yarışın resmi müsabaka sayılmaması yüzünden dünya rekoru olarak kabul edilmedi.


Avusturya'nın Viyana kentinde düzenlenen 42 kilometrelik maratona katılan 34 yaşındaki Kipchoge, yarışı 1 saat 59 dakika 40 saniye içinde ilk sırada bitirerek önemli bir başarıya imza attı.

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Eliud Kipchoge, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:06 
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