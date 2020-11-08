Kenyalı atlet Sang: Çok mutluyum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen ve N Kolay 42'nci İstanbul Maratonu sona erdi. Maratonu erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang, 2.11.49'luk derecesiyle birinci sırada tamamladı. Elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Sang, "İstanbul Maratonu çok güzel ve bu şehri seviyorum. Kütahya'da yaşıyorum. Bana güzel imkanlar sağladılar. Ben onlar için bu formayı giydim. Kütahya'da çok güzel antrenmanlar geçiriyorum. Türkiye'nin insanları çok iyi ve beni güzel bir şekilde karşıladılar, bana çok iyi davranıyorlar" dedi.