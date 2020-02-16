Kenyalı çocuklara Bursaspor forması - Son Dakika
Son Dakika Spor Kenyalı çocuklara Bursaspor forması - Son Dakika Spor

Kenyalı çocuklara Bursaspor forması

7 saat önce

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın hediyesi Afrika'ya ulaştı.

Kenyalı çocuklara Bursaspor forması, System.String[]

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın hediyesi Afrika'ya ulaştı. Kenyalı çocuklar, Bursaspor forması giydi.


Osmangazi Belediyesi, farklı coğrafyalardaki mağdur, muhtaç insanlara yardım elini uzatmaya devam ediyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kenya'daki çocuklara da farklı bir sürpriz yaptı. Dündar, Bursa'dan Kenya'ya insani yardım götüren sosyal vakfın heyetiyle beraber, çocuklara Bursaspor forması gönderdi.


Hayırsever sivil toplum örgütü Bursa Hayrat Vakfı da, çocuklara Kur'an-ı Kerim hediye etti.


Bursaspor formalarıyla bir araya gelen Kenyalı çocuklar, vakfın yetkileri tarafından çekilen teşekkür videosunda buluştu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Osmangazi Belediyesi olarak, farklı topraklarda mağdur, muhtaç insanlar için yardım ve destek çalışmalarına, katılım sağlıyoruz. Bursa bir maneviyat merkezi ve hayırsever bir şehirdir" dedi.


Bursa'nın örnek yardımlaşma ve dayanışma olgusuna işaret eden Dündar, "Osmangazi Belediyesi, vakıflar gibi hayırsever faaliyetlerinde bulunan ve çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının daima yanındadır. Kenya'daki çocuklara da, kentinin markası, Bursaspor'un yeşil ve beyazlı formalarından ulaştırarak, hoş bir sürpriz yaptık" diye konuştu.


Başkan Dündar'ın selamını ve çocuklara forma hediyesini ulaştıran sivil toplum örgütünün temsilcisi Muhammet Bostancı, Türkiye'nin Kenya Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu'yu da ziyaret etti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın, ülkesi ve halkı adına selamlarını iletti. - BURSA

Mustafa Dündar, Bursaspor, Osmangazi, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:21 Kaynak: İHA
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