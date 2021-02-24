Kenyalı doktorlar 70 günlük grevi sonlandırdı - Son Dakika

Kenya'da sağlık çalışanlarının, 70 gündür sürdürdükleri grevi sona erdirdiği bildirildi.

Kenya Klinik Görevliler Birliği (KUCO) Başkanı Peter Wachira, düzenlediği basın toplantısında, tüm sağlık çalışanlarını işlerine dönmeye çağırdı.

Hastanelerde yeterli koruyucu ekipman ve malzeme bulunmaması nedeniyle grev kararı aldıklarını hatırlatan Wachira, bu taleple ilgili olumlu geri dönüş alamadıklarını söyledi.

Wachira, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kendilerini koruyarak görevlerine devam edeceklerini kaydetti.

Kenya'da sağlık çalışanları, Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeterli ekipman ve malzeme olmaması nedeniyle grev kararı almıştı.