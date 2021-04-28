Kenyalı milli futbolcu Ochıeng, spor yaşamını Şanlıurfa'da sürdürecek olmanın mutluluğunu yaşıyor Açıklaması

Ampute Futbol 1. Lig ekiplerinden Eyyübiye Belediyesinin renklerine kattığı Kenyalı milli futbolcu Brian Oroka Ochıeng, ülkesinde başladığı profesyonel spor yaşamını Türkiye'de sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Engelli futboluyla 18 yaşında tanışan Ochıeng, ülkesi Kenya'da çeşitli takımlarda 10 yıl futbol oynadı. Ülkesinde uçak mühendisliği okuyan Ochıeng, daha sonra yurt dışında oynama hayali için Eyyübiye Belediyesinde top koşturan Kenyalı Muhammet Munga Ndegwa'nın aracılığıyla takımının yetkilileriyle tanıştı.

Şanlıurfa'ya gelmesi için yapılan teklifi değerlendiren 29 yaşındaki Oroka Ochıeng, ampute futbolunda önemli bir yere sahip olan Türkiye'de kendisini geliştirebileceğini düşünerek kente gelmeyi kabul etti.

Mart ayında takımla 2 yıllık sözleşme imzalayan orta saha oyuncusu Ochıeng, uzun yıllar Türkiye'de futbol oynamayı hedefliyor.

Ochıeng, AA muhabirine, ülkesinde üniversite eğitim gördüğü sırada çevresinin yönlendirmesiyle futbol oynamaya karar verdiğini söyledi.

Ülkesinde imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle başlangıçta çekinceleri olduğunu ifade eden Ochıeng, "Azim edince bu sporu yapabilirim dedim ve ülkemde üniversite eğitiminin yanında ampute futbol da oynamaya başladım. Çeşitli takımlarda oynadıktan sonra kendimi geliştirdim ve Kenya Milli Takımı'na da seçilmeyi başardım. Futbol hayatımı Türkiye'de sürdürmek istiyorum." diye konuştu.

"Türkçe kursuna başladım"

Ochıeng, Türkiye'nin çok büyük imkanlara sahip olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Burada kendimi geliştirme şansını yakaladım. Çok mutluyum, yeni bir ülke, yeni çevre edindim. Hedefim burada başarılı olup tecrübemi artırıp takımımla süper ligde mücadele etmek. İnşallah bunu başaracağız. Bunun yanında Muhammet Munga Ndegwa ile halk eğitim merkezinde Türkçe kursuna başladım. Kısa sürede çok şey öğrendim. Çevremdekilerle Türkçe kelimeler kullanarak konuşmaya başladım. Burada hem dil öğreniyorum hem de futbolumu geliştireceğim. Ülkemde eğitimim devam ediyor."

Ochıenge, takıma ve kentte çabuk alıştığını belirterek gösterilen ilginin kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Takımı Sorumlusu Tapışık: "İnanıyorum ki bu yıl süper lige çıkarız"

Eyyübiye Belediyesi Ampute Futbol Takımı Sorumlusu İbrahim Tapışık da takımın uzun süredir hazırlık yaptığını belirterek bu yıl süper lige çıkmayı hedeflediklerini belirtti.

Takımın başarısı için büyük çabalar harcadıklarını anlatan Tapışık, "Futbolcularımız uzun zamandır hazırlanıyor. Pandemi nedeniyle maçlarımız ertelendi. Maçların biran önce oynanması istiyoruz. Bu yıl takımımıza Kenya Milli Takımı'nda oynayan Ochıeng'i transfer ettik. Takımımız daha da güçlendi. İnanıyorum ki bu yıl süper lige çıkarız." değerlendirmesinde bulundu.

Takım kaptanı Mahmut Toprak da Ochıeng'ın başarılı bir futbolcu olduğunu, takıma önemli katkılar sağlayacağına inandığını aktararak "Kardeşimiz takıma çabuk alıştı. Bunun yanında haftanın 4 günü halk eğitim merkezinde Türkçe öğreniyor. Futbolu da iyi, desteğiyle takımımız güzel başarılar kazanacağına inanıyorum." diye konuştu.