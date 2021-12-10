Kenyalı muhalif lider Raila Odinga, 5'inci kez başkan adaylığını açıkladı - Son Dakika

Kenya'da 2022'de yapılacak seçimlerde görev süresi dolan Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın desteğini alması beklenen muhalif lider Raila Odinga, başkan adayı olduğunu açıkladı.

Turuncu Demokratik Hareketinin (ODM) lideri Raila Odinga, Kasarani Stadyumu'nda toplanan binlerce taraftarına konuştu.

Konuşmasında ulusal birlik, yoksullukla mücadele ve sağlık hizmetlerine ücretsiz erişim vurgusu yapan Odinga, 2022 seçiminde aday olacağını söyledi.

Daha önce 4 kez başkanlık yarışına katılan ve rakiplerine az farkla yenilen Odinga, 2017 seçiminden sonra kendini başkan ilan etmiş ancak sonrasında ülkede çıkabilecek kaosu engellemek için rakibi Kenyatta ile el sıkışmıştı.

2022 seçiminde başkan adayı olan bir diğer isim ise Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto. 2017'de Kenyatta'yla seçimin kazanılmasında önemli rol oynayan Ruto, daha sonra Kenyatta ile anlaşmazlık yaşamıştı.