Üye Girişi
Kenyalı muhalif lider Raila Odinga, 5'inci kez başkan adaylığını açıkladı - Son Dakika

Kenyalı muhalif lider Raila Odinga, 5'inci kez başkan adaylığını açıkladı

10.12.2021 17:37
Kenyalı muhalif lider Raila Odinga, 5'inci kez başkan adaylığını açıkladı

Kenya'da 2022'de yapılacak seçimlerde görev süresi dolan Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın desteğini alması beklenen muhalif lider Raila Odinga, başkan adayı olduğunu açıkladı.

Kenya'da 2022'de yapılacak seçimlerde görev süresi dolan Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın desteğini alması beklenen muhalif lider Raila Odinga, başkan adayı olduğunu açıkladı.

Turuncu Demokratik Hareketinin (ODM) lideri Raila Odinga, Kasarani Stadyumu'nda toplanan binlerce taraftarına konuştu.

Konuşmasında ulusal birlik, yoksullukla mücadele ve sağlık hizmetlerine ücretsiz erişim vurgusu yapan Odinga, 2022 seçiminde aday olacağını söyledi.

Daha önce 4 kez başkanlık yarışına katılan ve rakiplerine az farkla yenilen Odinga, 2017 seçiminden sonra kendini başkan ilan etmiş ancak sonrasında ülkede çıkabilecek kaosu engellemek için rakibi Kenyatta ile el sıkışmıştı.

2022 seçiminde başkan adayı olan bir diğer isim ise Devlet Başkanı Yardımcısı William Ruto. 2017'de Kenyatta'yla seçimin kazanılmasında önemli rol oynayan Ruto, daha sonra Kenyatta ile anlaşmazlık yaşamıştı.

Kenya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kenyalı muhalif lider Raila Odinga, 5'inci kez başkan adaylığını açıkladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şehit ağabeyi gibi Nilüfer'de trafik kazasında hayatın kaybetti 17:41 Şehit ağabeyi gibi Nilüfer'de trafik kazasında hayatın kaybetti
Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto edildi: Hakkımı helal etmiyorum 17:13 Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto edildi: Hakkımı helal etmiyorum Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla 16:31 Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım 15:34 Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu 13:08 Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin 13:04 Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı 12:39 Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz 12:21 Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz

Son Dakika Haberleri
17:41 Şehit ağabeyi gibi Nilüfer'de trafik kazasında hayatın kaybetti
17:40 Çin'de önemli keşif! 100 bin yıl öncesine ait dev panda fosili bulundu
17:28 Ortaköy'deki gece kulübüne yapılan terör saldırısının zanlısı Kırgızistan'da yakalandı
17:26 Rıdvan Dilmen'in Mesut Özil itirafı sonrası Candaş Tolga Işık donup kaldı: Ben de inanamadım
17:17 Sosyal medyada en çok konuşulan isimler belli oldu
16:58 Son dakika: ABD'de enflasyonun 39 yılın zirvesine yükseldi! Gram altın 798 lirayla rekor kırdı
16:31 Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla
16:16 Show TV'de yayınlanan Aziz, dünyaca ünlü Poldark dizisine benzetildi! Sosyal medyada çok fazla konuşuldu
16:10 Son dakika: Ticaret Bakanlığı, stokçuluk yapan otomotiv bayiine ceza kesti
16:08 Beşiktaş, beklediği cevabı aldı! Alman hocanın kararı siyah-beyazlı takımı çok şaşırttı
Çin'de önemli keşif! 100 bin yıl öncesine ait dev panda fosili bulundu Çin'de önemli keşif! 100 bin yıl öncesine ait dev panda fosili bulundu         
17:41
CHP'li Engin Altay'dan Meclis'i karıştıran sözler: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz CHP'li Engin Altay'dan Meclis'i karıştıran sözler: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz         
17:25
Çiftçi, tarlasını sürerken heykel parçaları buldu Çiftçi, tarlasını sürerken heykel parçaları buldu         
17:10
Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu         
16:05
Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü         
14:07
Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi         
13:06
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır         
13:04
Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu         
12:36
Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor         
11:31
İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı         
11:13
TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz         
11:10
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde         
11:02
Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı         
10:40
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 17:52:15. #1.12#
SON DAKİKA: Kenyalı muhalif lider Raila Odinga, 5'inci kez başkan adaylığını açıkladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement