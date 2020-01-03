Kenyalı siyasetçiden Libya tezkeresine destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kenyalı siyasetçiden Libya tezkeresine destek - Son Dakika

Kenyalı siyasetçiden Libya tezkeresine destek

6 saat önce

Kenya'nın eski Meclis Başkan Yardımcısı Farah Maalim, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin kabul edilmesinin ardından, "Türkiye Libya'yı haftalar içinde istikrara kavuşturacak.

Kenyalı siyasetçiden Libya tezkeresine destek, System.String[]

Kenya'nın eski Meclis Başkan Yardımcısı Farah Maalim, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin kabul edilmesinin ardından, "Türkiye Libya'yı haftalar içinde istikrara kavuşturacak." yorumunu yaptı.

Maalim, yaptığı açıklamada, Batı ülkelerini yapıcı olmamakla eleştirerek, "Batı bir ülkeyi parçalayabilir ama onu asla onarmaz." ifadesini kullandı.

" Osmanlı İmparatorluğu, 21. yüzyılda yataktan kalkıyor. Türkiye, Libya'yı haftalar içinde istikrara kavuşturacak." diyen Maalim, Türkiye'nin Somali'nin hayatta kalması için bu ülkeyle de savunma anlaşması yapması gerektiğini belirtti.

Maallim, 2008-2013 yıllarında Meclisi Başkan Yardımcılığı yapmıştı.

Türkiye, Kenya, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:38 Kaynak: AA
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