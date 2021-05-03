Kenyalılardan ülkedeki Dadaab ve Kakuma kamplarının kapatılması kararına destek - Son Dakika

Ülkelerinde bulunan, dünyanın en büyük mülteci kamplarından Dadaab ve Kakuma'nın, Haziran 2022'de kapatılması kararına, bir grup Kenyalı destek verdi.

Grup adına konuşan Hayvancılık Pazarlama Konseyi Başkanı Dubat Amey, Somali'deki krizin Kenya'yı olumsuz etkilediğini kaydetti.

Amey, "Somali sınırında yaşayan Kenyalılar olarak mültecilere ev sahipliği yapmanın acısını biliyoruz ve hükümetin kararını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Somali'deki siyasi krizin bir an önce çözülmesi gerektiğini kaydeden Amey, yönetimdeki zaafın Somali'deki krizi derinleştirdiğini ve Kenya'ya da olumsuz yansıdığını dile getirdi.

Dubat Amey, Kenya'nın Somali'deki istikrarsızlıktan daha fazla etkilenmemesi gerektiğinin altını çizerek, ülkesinin 30 yıldır mültecilere ev sahipliği yaptığını belirtti.

Mülteci kampları Haziran 2022'de kapatılacak

Kenya, dünyanın en büyük mülteci kamplarından olan Dadaab ve Kakuma'nın, Haziran 2022'de kapatılacağını Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirmişti.

Hükümetin kampları boşaltma kararı yerel mahkemelerce engellenmişti. İnsan hakları örgütleri ve BM, Kenya'dan kararını tekrar gözden geçirmesini istemişti.

Kenya hükümeti ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK), 29 Nisan'da yapılan ortak açıklamada, çoğunluğunu Somalililerin oluşturduğu mültecilerin, ülkelerine döneceği, bir kısmının ise yasal izinleri alarak, oturma ve çalışma izniyle kalmaya devam edebileceği kaydedilmişti.

Açıklamada, hükümetin, kamplardaki Kenyalıların ve mültecilerin güvenliğine ilişkin endişelerini de paylaştığı aktarılmıştı.

Dünyanın en büyük mülteci kampları arasında olan Dadaab ve Kakuma'da, halihazırda 433 bin mülteci kalıyor.