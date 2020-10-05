Kenzo markasıyla Paris'i fetheden Japon modacı Kenzo Takada koronavirüsten öldü - Son Dakika
BBC

Kenzo markasıyla Paris'i fetheden Japon modacı Kenzo Takada koronavirüsten öldü

Paris moda dünyasını fetheden ilk Japon markası Kenzo'nun yaratıcısı olan Kenzo Takada, uzun yıllardır yaşadığı Paris'te yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kenzo markasıyla Paris'i fetheden Japon modacı Kenzo Takada koronavirüsten öldü, System.String[]

Paris moda dünyasını fetheden ilk Japon markası Kenzo'nun yaratıcısı olan Kenzo Takada, uzun yıllardır yaşadığı Paris'te yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

81 yaşındaki Japon modacının tasarım felsefesi kendinden sonra gelen pek çok Avrupalı modacıya ilham kaynağı olmuştu.

Bir tesadüf sonucu çıkan ilk koleksiyon

Kadınları özgürleştiren neşeli, bol ve asimetrik kesimleriyle zamanının en avangart isimlerinden biri olan Kenzo Takada ilkleri başaran bir tasarımcı.

Kenzo, Tokyo'daki Bunka Moda Okulu'nun ilk erkek mezunlarından.

Aynı zamanda Japonya'dan önce Fransa'ya sonra da dünyaya açılan ilk Japon markasını yaratarak ardından gelen Yohji Yamamoto ve Issey Miyake gibi diğerlerine öncülük etmiş bir isim.

İlk koleksiyonu ucuz kumaşlardan

Dünyada herkesin onu bildiği adıyla Kenzo, 1964 yılında yaşadığı ev Tokyo Olimpiyat Stadı inşaat alanına dahil edilince doğduğu şehirden ayrılıp modanın kalbi Paris'te şansını denemeye karar verir.

1970'te kendi imzası olan ve sonradan sayısız modacı tarafından taklit edilen iri çiçek desenleri ve deneysel bol kesim tasarımlarından oluşan ilk koleksiyonunu, parası yetmediği için Paris'in Montmartre bölgesindeki bir manifaturacıdan ucuza bulup bol miktarda aldığı aldığı sezon sonu kumaşları kullanarak yaratır.

Fransız oyuncu Catherine Deneuve ve Mick Jagger'ın ilk eşi Bianca Jagger'ı da giydiren Kenzo, devasa statlarda rock müzik eşliğinde sunduğu ve üç saati aşan defileleriyle de ünlüydü.

Merakını, açık fikirliliğini hiç kaybetmeyen, dünyayı dolaşıp batı ve doğuyu sentezleyen ama en çok doğduğu ülke olan Japonya'dan esinlenen modacı, Paris'te yaşadığı eve otantik bir çay evi ve sazan balıklarının yüzdüğü bir gölet inşa ettirmişti.





Markasının defilesi Paris Moda Haftası'ndaydı

Kenzo, 1993 yılında moda dışında parfümü de kapsayan kendi markasının Louis Vuitton'un da sahibi lüks Fransız moda markası LVMH'e satılması ile uluslararası olmak isteyen diğer markaların da yolunu açtı.

Kenzo 1999 yılında son koleksiyonunu tasarladı. Bugün Kenzo'nun eklektik tarzı Dries van Noten'dan Marc Jacobs'a pek çok tasarımcıya ilham veriyor.

Geçtiğimiz hafta Paris'teki Moda Haftası kapsamında podyuma çıkan Kenzo markasının tasarımları geçen yıldan beri Felipe Oliviera Baptista'ya emanet edilmiş durumda.

Modacının ölümü haberini alan 1990'ların efsanevi modeli Naomi Campbell Instagram hesabına, "Senin gülüşünü ve mütevazi hallerini hep hatırlayacağım. ve hepimize saçtığın olumlu düşüncelerini elbette" şeklinde bir mesaj attı.

Kenzo markasıyla Paris'i fetheden Japon modacı Kenzo Takada koronavirüsten öldü

Japon, Paris, Kenzo, Moda, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 11:07

Son Dakika Dünya Kenzo markasıyla Paris'i fetheden Japon modacı Kenzo Takada koronavirüsten öldü - Son Dakika Dünya

BBC
YORUMLAR

Son Dakika

İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak Maske denetimine yakalanan şahsın başka suçtan arandığı ortaya çıktı Ermenistan'a cepheyi dar eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türk SİHA'larına övgü: Bizi güçlendiriyor Bodrum'da bir grup erkeğin ilişkiye girdiği koyda ekipler kuş uçurtmuyor İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı Nadir görülen boynuzlu dağ keçileri sürü halinde görüntülendi Yurdun güneyi yanıyor, doğusuna yılın ilk karı düştü Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı
Maske takmadığı için polislerle tartışan Rana Batı'ya 9 yıl 4 aya kadar hapis istendi Maske takmadığı için polislerle tartışan Rana Batı'ya 9 yıl 4 aya kadar hapis istendi         
16:48
Son Dakika: Eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes, Kayserispor'a transfer oldu Son Dakika: Eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes, Kayserispor'a transfer oldu         
16:24
Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı         
16:01
Evli kadına çıplak fotoğraflar gönderen Cem Özer'den pes dedirten itiraf: Sosyal medyadan seviştik Evli kadına çıplak fotoğraflar gönderen Cem Özer'den pes dedirten itiraf: Sosyal medyadan seviştik         
15:31
Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:47
Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim         
14:34
Tuğba Keleş'in ses kaydı Müge Anlı'nın programında ortaya çıktı: Erdoğan'a tapıyorum diyeceksin Tuğba Keleş'in ses kaydı Müge Anlı'nın programında ortaya çıktı: Erdoğan'a tapıyorum diyeceksin         
14:13
Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı         
13:52
Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm         
12:55
İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı         
11:49
Boğa, kendisine saldıran yaşlı adamdan intikam aldı Boğa, kendisine saldıran yaşlı adamdan intikam aldı         
11:40
Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak         
11:27
Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç'la aşk dedikodularına yanıt verdi: O benim kardeşim Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç'la aşk dedikodularına yanıt verdi: O benim kardeşim         
11:00
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti         
10:50
Trump, Trump, "Görevimin başındayım" mesajı vermek isterken rezil oldu         
10:05
Kadir Şeker davasında ilginç detay: Bıçağı tespih çeker gibi oynamak için aldım Kadir Şeker davasında ilginç detay: Bıçağı tespih çeker gibi oynamak için aldım         
09:22
Akıllara durgunluk veren görüntü! Bir evden 42 kaçak göçmen çıktı Akıllara durgunluk veren görüntü! Bir evden 42 kaçak göçmen çıktı         
22:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2020 17:29:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kenzo markasıyla Paris'i fetheden Japon modacı Kenzo Takada koronavirüsten öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei