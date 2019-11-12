KEP'ten ekonomi zirvesi

Kadın Ekonomi Platformu Derneği'nin (KEP) düzenlediği '2023'e doğru kadın ve ekonomi' isimli Ekonomi Zirvesi, 13 Kasım Perşembe günü yapılacak. Yönetim Kurulu Başkanı Elif Özhan'ın liderliğinde Merinos AKKM Orhangazi Salonu'nda yapılacak zirve, iş dünyasının önemli isimlerini ağırlayacak.



Bursa'da bu yıl ilki düzenlenecek '2023'e doğru kadın ve ekonomi' zirvesine konuşmacı olarak Prof. Dr. Emre Alkin ve Prof Dr. Hüseyin Bayazıt katılacak. Konuşmacılar, iş dünyasına ve ekonomiye yön verecek kadın ve ekonomi konusundaki öngörülerini aktaracak. 2023 yılına doğru kadının iş dünyasındaki yeri, yenilikler ve beklentiler anlatılacak. - BURSA