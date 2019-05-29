Kepçe büyükbaş hayvan sürüsüne çarptı: 6 inek telef oldu
59 dakika önce
Elazığ'da büyükbaş hayvan sürüsüne çarpan iş makinesi devrildi, sürücü yaralandı, 6 inek telef oldu.
Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:24 Kaynak: İHA
'da büyükbaş hayvan sürüsüne çarpan iş makinesi devrildi, sürücü yaralandı, 6 inek telef oldu.
Olay, Karakoçan
ilçesine bağlı Sarıcan
beldesi Kaymakam çeşmesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emin Selimoğlu idaresindeki belde belediyesine ait kepçe, yoldan geçen büyükbaş havyan sürüsüne çarptı. Kazada, devrilen kepçenin sürücüsü yaralanırken, 1'i kaza anında toplam 6 inek telef oldu.
Yaralı sürücü ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ
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