Son Dakika Haberleri: Kepçe büyükbaş hayvan sürüsüne çarptı: 6 inek telef oldu
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Kepçe büyükbaş hayvan sürüsüne çarptı: 6 inek telef oldu

59 dakika önce

Elazığ'da büyükbaş hayvan sürüsüne çarpan iş makinesi devrildi, sürücü yaralandı, 6 inek telef oldu.

Kepçe büyükbaş hayvan sürüsüne çarptı: 6 inek telef oldu, System.String[]
Elazığ'da büyükbaş hayvan sürüsüne çarpan iş makinesi devrildi, sürücü yaralandı, 6 inek telef oldu.

Olay, Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan beldesi Kaymakam çeşmesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emin Selimoğlu idaresindeki belde belediyesine ait kepçe, yoldan geçen büyükbaş havyan sürüsüne çarptı. Kazada, devrilen kepçenin sürücüsü yaralanırken, 1'i kaza anında toplam 6 inek telef oldu.

Yaralı sürücü ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:24 Kaynak: İHA
Karakoçan, Elazığ, 3. Sayfa
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