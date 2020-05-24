Kepçe ile denizin dibini kazdılar, çuvallar dolusu kum getirdiler - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kepçe ile denizin dibinin kazılması ve sahil şeridine yüzlerce çuval kum getirilmesi çevrecilerin tepkisine denden oldu.



Geçtiğimiz günlerde deniz üzerinde bir kepçenin çalışma yaptığı Tilkicik Koyu'na bu kez çuvallar dolusu beyaz kum getirildi. Çevreciler, duruma tepki gösterdi. Yaklaşık 10 gün önce Yalıkavak Tilkicik Koyu Şendoğan Caddesi üzerindeki bir sitenin önünde deniz üzerinde çalışma yapan kepçe, kıyı şeridinin bir bölümünde deniz dibini kazdı. Yine kepçe vasıtasıyla deniz dibine beton bloklar konuldu. Vatandaşlar, ulusal ve uluslararası kanunlarla koruma altında bulunan poseidon çayırlarının bulunduğunu ifade ederek kepçenin deniz dibinde çevreye zarar veren ve yasak olan bir işlem yapıldığını savunmuştu. Bahse konu noktada kepçe ile yapılan işlemin sona erdiği fakat kepçenin hala alargada duran bir tekne üzerinde durduğu görüldü. Birkaç gün önce ise aynı noktaya yakın bir noktada kıyıya çuvallar dolusu beyaz kum getirildi. Deniz kenarına konulan yüzlerce çuvalın bir kısmı, deniz üzerindeki platforma yüklendi. Bodrum'daki çevreciler ise yaşanan duruma tepki gösterdi.



Çuvallarda mermer tozu olduğu ve kim tarafından nasıl kullanılmak üzere getirildiği bilinmiyor. - MUĞLA