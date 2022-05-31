Kepçe ile sürücüyü kovalayan operatör, otomobile vurup ters çevirdi - Son Dakika
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Kepçe ile sürücüyü kovalayan operatör, otomobile vurup ters çevirdi

31.05.2022 21:26

Ordu'nun Ünye ilçesinde yol çalışması yapılan yerden geçmek isteyen sürücü, kepçe operatörü ile tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışmaya yerini kavgaya bıraktı. Kepçe ile sürücüyü kovalamaya başlayan operatör, içerisinde şoförü olan otomobile iş makinesiyle vurarak takla atmasına neden oldu.

Akıllara durgunluk veren olay, Cevizdere Mahallesi Acısu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol çalışmasının olduğu Asarkaya Kent Ormanı yoluna otomobili ile gitmek isteyen Onur D. bir anda hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştı.

Ordu'da akıl almaz olay: Kepçe operatörü, içerisinde sürücü olan otomobile vurup ters çevirdi

KENDİNİ KOVALAYAN KEPÇEDEN KURTULMAK İSTEDİ

Kendini kovalayan kepçeden, aracını geri manevra yaparak burada bulunan bir işyerinin önüne kaçan ve yol vermek isteyen Onur D., kepçe operatörü Erol Ç.'nin kepçe ile otomobiline vurması sonucu şaşkına döndü. Kepçe ile içerisinde sürücüsü varken takla attırılan otomobilde maddi hasar oluşurken, sürücü ise olaydan hafif yaralı şekilde kurtuldu. Yaralı, Ünye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

O ANLAR ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan şaşkınlık veren olay, bir işyerinin kamerasına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde otomobilin geri manevra yaparak gelmesi ve kepçenin otomobili bomu ile kaldırarak, takla atmasına neden olması, bu esnada da otomobil sürücüsünün aracından dışarıya çıkması yer alıyor. Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

Otomobil, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kepçe ile sürücüyü kovalayan operatör, otomobile vurup ters çevirdi - Son Dakika


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21:26 Kepçe ile sürücüyü kovalayan operatör, otomobile vurup ters çevirdi
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