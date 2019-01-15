Son Dakika Haberleri: Kepçe Kırıcısı Çalan Hırsız Tutuklandı

Kepçe Kırıcısı Çalan Hırsız Tutuklandı

2 saat önce

İzmir'in Bergama ilçesinde kepçenin kırıcısını çalan şüpheli tutuklandı.

Kepçe Kırıcısı Çalan Hırsız Tutuklandı, System.String[]
İzmir'in Bergama ilçesinde kepçenin kırıcısını çalan şüpheli tutuklandı.

Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Z.Ö'nün bir yol inşaat firmasına ait kepçe kırıcısının çalındığını ihbar etmesi üzerine çalışma başlattı.

Kepçe kırıcısının vinçle 06 DT 3537 plakalı kamyona yüklendiğini belirleyen ekipler, kamyon sahibi H.Ç'yi gözaltına aldı.

Zanlı, yapılan sorgusunda kepçe kırıcısını çaldığını itiraf ederek, iş makinesini Aliağa ilçesine bağlı Güzelhisar Mahallesi'ndeki boş bir araziye bıraktığını belirtti.

H.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kırıcı ise inşaat firmasına teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:23 Kaynak: AA

İzmir, Bergama, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Menderes'te Yağmur Sularının Biriktiği Tarım Arazilerinde Derin Çukurlar Oluştu Otomobilin Önüne Düşen Yaşlı Adamın, Ölümden Döndüğü Anlar Kameraya Yansıdı

Meşrubat ve Su Sektörünün Öncü Firmalarından Frida'yı Konkordato da Kurtaramadı! Şirket Resmen İflas Etti Uzun Yıllar Yöneticilik Yaptıktan Sonra Kravattan Sıkıldı, Memleketine Dönüp Keçi Çiftliği Kurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 18:35:23. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kepçe Kırıcısı Çalan Hırsız Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]