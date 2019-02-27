Son Dakika Haberleri: Kepçe Kullanırken Kalp Krizi Geçiren Operatör Hayatını Kaybetti

Kepçe Kullanırken Kalp Krizi Geçiren Operatör Hayatını Kaybetti

43 dakika önce

Aydın'ın Buharkent ilçesinde kullandığı kepçe ile trafikte ilerleyen operatör geçirdiği kalp krizi sonucu, yaşanan trafik kazasının ardından, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kepçe Kullanırken Kalp Krizi Geçiren Operatör Hayatını Kaybetti, System.String[]
Aydın'ın Buharkent ilçesinde kullandığı kepçe ile trafikte ilerleyen operatör geçirdiği kalp krizi sonucu, yaşanan trafik kazasının ardından, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Buharkent ilçe merkezinde kullandığı kepçe ile işe giden 62 yaşındaki Sedat Tosun trafikte ilerlerken kalp krizi geçirerek, yol kenarında park halinde olan iki araca çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve kazada yaralanan kepçe operatörü Tosun, ambulansla Buharkent İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tosun burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tosun'un cenazesi Buharkent Merkez Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Buharkent'te toprağa verildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:55 Kaynak: İHA

Aydın, Buharkent, Kalp Krizi, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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