Son Dakika Haberleri: Kepçe Operatörü Direksiyon Başında Kalp Krizi Geçirip Öldü

Kepçe Operatörü Direksiyon Başında Kalp Krizi Geçirip Öldü

1 saat önce

AYDIN'ın Buharkent ilçesinde, seyir halindeyken kalp krizi geçirip, park halindeki iki otomobile çarpan kepçe operatörü Sedat Tosun (62), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kepçe Operatörü Direksiyon Başında Kalp Krizi Geçirip Öldü, System.String[]
AYDIN'ın Buharkent ilçesinde, seyir halindeyken kalp krizi geçirip, park halindeki iki otomobile çarpan kepçe operatörü Sedat Tosun (62), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Buharkent'te yaşayan kepçe operatörü Sedat Tosun, bugün saat 09.00 sıralarında, kullandığı kepçe ile çalıştığı inşaata gitmek üzere yola çıktı. Sanayi Caddesi'ne geldiğinde Tosun, direksiyon başında fenalaştı. Kullandığı kepçenin direksiyon kontrolünü yitiren Tosun, park halindeki iki otomobile çarptıktan sonra durabildi. Çevredekiler, durumu polis ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği belirlenen Tosun'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla Buharkent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tosun, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 07:00 Kaynak: DHA

Aydın, Buharkent, Kalp Krizi, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üniversitenin Kapısındaki Sembol, Sivas'ı Karıştırdı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, EYT'liler İçin Hazırladığı Aile Sigortası Projesini Açıkladı

Mısır'dan Türkiye'ye Skandal Suçlama: Teröristleri Kucaklıyor YSK, Son Kararı Verdi! Burhanettin Kocamaz, DP'den de Aday Olamayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 20:46:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kepçe Operatörü Direksiyon Başında Kalp Krizi Geçirip Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]