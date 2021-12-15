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Kepçe operatörü feci şekilde yaşamını yitirdi - Son Dakika

Kepçe operatörü feci şekilde yaşamını yitirdi

15.12.2021 16:59

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bakımını yaptığı iş makinesinin ön kısmındaki yükleyici kovanın hidrolik silindiri ile lastiğin arasında sıkışan kepçe operatörü korkunç şekilde yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen olayda bir inşaatın temel çalışmasında kepçe operatörü olarak çalışan 37 yaşındaki Bedran Güzel, arızalanan hidrolik bölgeyi tamir etmek için lastik ile gövde arasına girdi.

SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKAMADI

Hidroliğin aniden boşalması sonucu kepçenin üst kısmı Güzel'in üzerine düştü. Kepçenin ön kovasını tutan hidrolik silindir ile lastik arasında sıkıştı. Yanında yardım edecek kimse olmayan Güzel, sıkıştığı yerden çıkamadı.

Kepçe operatörünün feci ölümü

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Bir süre sonra inşaat alanına gidenler, Güzel'i fark edince durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kepçe operatörünün feci ölümü

CANSIZ BEDENİNİ EKİPLER ÇIKARDI

Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kepçe operatörü feci şekilde yaşamını yitirdi

Şanlıurfa, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kepçe operatörü feci şekilde yaşamını yitirdi - Son Dakika


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