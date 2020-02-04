Kepçe operatörü heyelanda kayboldu, ekipler seferber oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kepçe operatörü heyelanda kayboldu, ekipler seferber oldu - Son Dakika

Kepçe operatörü heyelanda kayboldu, ekipler seferber oldu

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen heyelanda bir kepçe operatörü kayboldu.

Kepçe operatörü heyelanda kayboldu, ekipler seferber oldu, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen heyelanda bir kepçe operatörü kayboldu. Arama kurtarma ekipleri kayıp operatör için seferber oldu.


Düzce akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken daha öncede sel baskınların yaşandığı Gölyaka ilçesinde heyelanlara neden oldu. Saçmalıpınar Dereevleri mevkiinde meydana gelen heyelana müdahale etmek için çalışma yapan Muhammet Yılmaz'ın kullandığı iş makinesi daha büyük bir heyelan gelmesi sonucu dere yatağına düştü. Dere yatağında kaybolan a operatörü arama kurtarma çalışmaları sürüyor. - DÜZCE

Gölyaka, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:39 Kaynak: İHA
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