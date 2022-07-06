Kepçe operatörü Okan Bayrak son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kepçe operatörü Okan Bayrak son yolculuğuna uğurlandı

06.07.2022 18:27

-Kepçe operatörü Okan Bayrak son yolculuğuna uğurlandı Okan Bayrak'ın tabutu al bayraklara sarıldı Düzce yaşanan selde kepçe ile suya gömülen ve 9 gün sonra cansız bedenine ulaşılan kepçe operatörü Okan Bayrak son yolculuğuna Türk Bayrağına sarılı şekilde uğurlandı.

-Kepçe operatörü Okan Bayrak son yolculuğuna uğurlandı

Okan Bayrak'ın tabutu al bayraklara sarıldı

DÜZCE - Düzce yaşanan selde kepçe ile suya gömülen ve 9 gün sonra cansız bedenine ulaşılan kepçe operatörü Okan Bayrak son yolculuğuna Türk Bayrağına sarılı şekilde uğurlandı.

Batı Karadeniz Bölgesini geçen hafta başında etkisi altına yağışlar su baskınları ve sellere neden oldu. Düzce'de etkili olan selde köprünün yıkılması ile kepçe ile sulara gömülen Okan Bayrak günlerce aranmıştı. Cansız bedenine bu sabah saatlerinde ulaşılan Okan Bayrak son yolculuğuna uğurlandı.

Okan Bayrak'ın cenaze namazı Kaynaşlı'ya bağlı Bıçkıyanı Köyü Camisinde kılındı. Cenaze namazına başta İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Düzce Valisi Cevdet Atay, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, ailesi ve sevenleri katıldı. Okan Bayrak'ın al bayrağa sarılı tabutu cenaze katılanlar tarafından omuzlanıp son yolculuğuna uğurlandı.

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Son dakika haberleri | Kaynaşlı'da sele kapılan kepçe operatörü son yolculuğuna uğurlandı Son dakika haberleri | Kaynaşlı'da sele kapılan kepçe operatörü son yolculuğuna uğurlandı Düzce'de yaşanan selde kaybolmuştu! Kepçe operatörü Okan Bayrak'ın cansız bedeni 9 günün ardından bulundu Düzce'de yaşanan selde kaybolmuştu! Kepçe operatörü Okan Bayrak'ın cansız bedeni 9 günün ardından bulundu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kepçe operatörü Okan Bayrak son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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