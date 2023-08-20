Gaziantep'te yıkım sırasında çöken binanın enkazında kalan kepçe operatörü hayatını kaybetti - Son Dakika

Gaziantep'te yıkım sırasında çöken binanın enkazında kalan kepçe operatörü hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 20.08.2023 14:38

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesinde 5 katlı binanın yıkımı esnasında enkaz altında kalan 42 yaşındaki kepçe operatörünün cansız bedenine ulaşıldı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesinde 5 katlı binanın yıkımı esnasında enkaz altında kalan 42 yaşındaki kepçe operatörünün cansız bedenine ulaşıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden olan Gaziantep'te hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ederken, Binevler Mahallesinde bulunan ve depremlerde ağır hasar alan 5 katlı 23 Nisan apartmanın yıkım çalışmaları esnasında feci bir olay yaşandı.

Gaziantep'te yıkım sırasında enkaz altında kalan kepçe operatörünün cansız bedenine ulaşıldı

OPERATÖR ENKAZ ALTINDA KALDI

Ağır hasarlı bina kontrollü yıkım sırasında anidençöktü. Çökme nedeniyle iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı.

Gaziantep'te yıkım sırasında enkaz altında kalan kepçe operatörünün cansız bedenine ulaşıldı

CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edilirken, operatörü kurtarmak için çalışma başlatıldı. Enkazda kalan kepçe operatörü yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından ölü olarak enkazdan çıkartıldı.

Gaziantep'te yıkım sırasında enkaz altında kalan kepçe operatörünün cansız bedenine ulaşıldı
Gaziantep'te yıkım sırasında enkaz altında kalan kepçe operatörünün cansız bedenine ulaşıldı
Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te yıkım sırasında çöken binanın enkazında kalan kepçe operatörü hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te yıkım sırasında çöken binanın enkazında kalan kepçe operatörü hayatını kaybetti - Son Dakika
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