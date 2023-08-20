Gaziantep'te yıkım sırasında çöken binanın enkazında kalan kepçe operatörü hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesinde 5 katlı binanın yıkımı esnasında enkaz altında kalan 42 yaşındaki kepçe operatörünün cansız bedenine ulaşıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden olan Gaziantep'te hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ederken, Binevler Mahallesinde bulunan ve depremlerde ağır hasar alan 5 katlı 23 Nisan apartmanın yıkım çalışmaları esnasında feci bir olay yaşandı.
Ağır hasarlı bina kontrollü yıkım sırasında anidençöktü. Çökme nedeniyle iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edilirken, operatörü kurtarmak için çalışma başlatıldı. Enkazda kalan kepçe operatörü yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından ölü olarak enkazdan çıkartıldı.
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