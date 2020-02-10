Kepçe operatörünü arama çalışmaları 7. günde de sürüyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kepçe operatörünü arama çalışmaları 7. günde de sürüyor - Son Dakika

Kepçe operatörünü arama çalışmaları 7. günde de sürüyor

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde heyelana kapılarak Aksu Deresi'nde yuvarlanan kepçe operatörü Muhammet Yılmaz'ı arama çalışmaları yedinci günde de devam etti.

Kepçe operatörünü arama çalışmaları 7. günde de sürüyor, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde heyelana kapılarak Aksu Deresi'nde yuvarlanan kepçe operatörü Muhammet Yılmaz'ı arama çalışmaları yedinci günde de devam etti. Aksu deresi devamında birçok nokta didik didik aranıyor.


Düzce'nin Gölyaka ilçesi Saçmalıpınar köyü Dereevler mevkisinde 4 Şubat Salı günü gerçekleşen heyelan sonrasında dereye yuvarlanan kepçe operatörü Muhammet Yılmaz'ın arama çalışmaları yedinci gününde tekrar başlatıldı. AFAD, dalgıç timleri, jandarma, polis, itfaiye ve bazı sivil toplum kuruluşlarından alanında uzman 101 personel ile Aksu Köprüsü-Melen Başlangıcı, Tütünlük Köprüsü-Kadıfekale Köprüsü, Dikmen köyü, Balıkhane, İçmeler Köprüsü ve Kültürpark arasında arama çalışmaları sürdürülüyor. Alanında uzman arama kurtarma ekipleri dere yataklarının içine girerek buz gibi suyun içinde, ağaç köklerinin altlarına kadar didik didik arama çalışmalarına devam ederken, daha önce kayıp Muhammet Yılmaz'ın montu ve tişörtünün bulunduğu alanda tekrar arama yapılmaya başlandı.


Gölyaka Kaymakamı Abdullah Kurt'un bizzat yönettiği arama çalışmalarında 27 yaşındaki Muhammet Yılmaz'ın bulunması için arama kurtarma ekipleri, vatandaşlar ve muhtarlar ile arama faaliyetleri devam ediyor. - DÜZCE

Muhammet Yılmaz, Gölyaka, Düzce, Aksu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:00 Kaynak: İHA
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