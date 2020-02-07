Kepçe Operatörünü arama çalışmaları dördüncü günde başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kepçe Operatörünü arama çalışmaları dördüncü günde başlatıldı - Son Dakika

Kepçe Operatörünü arama çalışmaları dördüncü günde başlatıldı

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesi Saçmalıpınar Köyü Dereevler mevkisinde meydana gelen heyelan sonrasında kepçe ile birlikte Aksu Deresi'ne yuvarlanan Operatör Muhammet Yılmaz'ın arama çalışmaları dördüncü günde başlatıldı.

Kepçe Operatörünü arama çalışmaları dördüncü günde başlatıldı, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesi Saçmalıpınar Köyü Dereevler mevkisinde meydana gelen heyelan sonrasında kepçe ile birlikte Aksu Deresi'ne yuvarlanan Operatör Muhammet Yılmaz'ın arama çalışmaları dördüncü günde başlatıldı.


4 Şubat 2020 Salı günü, Düzce'nin Gölyaka ilçesi Saçmalıpınar Köyü Dereevler mevkisinde karla mücadele ve yol açma çalışmaları esnasında meydana gelen heyelan sonrasında Kepçe ile birlikte Aksu Deresi'ne yuvarlanan Operatör Muhammet Yılmaz'ın arama kurtarma çalışmaları dördüncü günde başlatıldı. Muhammet Yılmaz'ın Aksu deresinde akıntıya kapılarak dere içerisinde olduğu düşünüldüğü çalışmalara, Düzce ve Sakarya AFAD, Düzce ve Sakarya UMKE, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kurbağa Adam Dalgıç Timi, polis, jandarma, itfaiye ve Düzce'de bulunan afet gönüllü dernekleri ile aramalar sürdürülüyor. Aksu Deresi güzergahı içerisinde botlarla arama kurtarma çalışmaları sürdürülürken, dün akşam saatlerinde Muhammet Yılmaz'a ait mont bulundu. - DÜZCE

Muhammet Yılmaz, Gölyaka, Düzce, Aksu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:50 Kaynak: İHA
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