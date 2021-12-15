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Kepçe operatörünün feci sonu - Son Dakika

Kepçe operatörünün feci sonu

15.12.2021 17:15

Kepçe operatörünün feci sonu Bakımını yaptığı iş makinesi canından etti Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bakımını yaptığı iş makinesinin ön kısmındaki yükleyici kovanın hidrolik silindiri ile lastiğin arasında sıkışan kepçe operatörü feci şekilde hayatını kaybetti.

Kepçe operatörünün feci sonu

Bakımını yaptığı iş makinesi canından etti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bakımını yaptığı iş makinesinin ön kısmındaki yükleyici kovanın hidrolik silindiri ile lastiğin arasında sıkışan kepçe operatörü feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yaşandı. İddiaya göre bir inşaatın temel çalışmasında kepçe operatörü olarak çalışan 37 yaşındaki Bedran Güzel, arızalanan hidrolik bölgeyi tamir etmek için lastik ile gövde arasına girdi. Hidroliğin aniden boşalması sonucu kepçenin üst kısmı Güzel'in üzerine düştü. Kepçenin ön kovasını tutan hidrolik silindir ile lastik arasında sıkıştı. Yanında yardım edecek kimse olmayan Güzel, sıkıştığı yerden çıkamadı. Bir süre sonra inşaat alanına gidenler, Güzel'i fark edince durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kepçe operatörünün feci sonu
Kepçe operatörünün feci sonu
Kepçe operatörünün feci sonu
Kepçe operatörünün feci sonu

Şanlıurfa, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kepçe operatörünün feci sonu - Son Dakika


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