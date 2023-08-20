Kepçe operatörünün öldüğü binanın yıkılma anından hemen sonraki görüntüler ortaya çıktı

Gaziantep'te ağır hasarlı olan ve yıkımı esnasında çökerek kepçe operatörünün hayatını kaybetmesine neden olan binanın yıkımdan hemen sonraki görüntüleri ortaya çıktı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki ağır hasarlı 5 katlı 23 Nisan Apartmanında hayatını kaybeden kepçe operatörünün binanın üzerine yıkılmasının hemen ardındaki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Ortalık toz bulutuna bürünürken çevrede paniğe neden oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremler Gaziantep'te de büyük yıkıma yol açmıştı. Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Binevler Mahallesi'nde bulunan 10 daireden oluşan 23 Nisan Apartmanı'nın, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden dolayı ağır hasarlı olan binanın yıkımına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, binanın çökmesinin hemen ardından yaşanan toz ve panik yaşanıyor. - GAZİANTEP