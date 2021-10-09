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Kepçe operatörünün yıkmak istediği bina kendiliğinden yıkıldı - Son Dakika

Kepçe operatörünün yıkmak istediği bina kendiliğinden yıkıldı

09.10.2021 10:29

Bursa'da çökme tehlikesi sebebiyle boş bir bina hakkında yıkım kararı verildi. Kepçe operatörünün yıkım için gittiği bina, kimseye gerek kalmadan kendiliğinden yıkıldı.

Bursa'da ekiplerin yıkım için harekete geçtiği boş bina, kepçe operatörüne gerek kalmadan kendiliğinden yıkıldı. Gülümseten anlar saniye saniye kameralara takıldı.

ÇÜRÜMEYE TERK EDİLMİŞTİ

Mudanya ilçesinde uzun süredir kullanılmayan ve boş olarak çürümeye terkedilmiş binayı belediye ekipleri tarafından yıkım için izin çıktı. Çevreye tehlike saçan bina, ekiplerin güvenlik önlemleri altında yıkımına başlandı.

BİNAYA DEĞMESİ YETTİ

Kepçe operatörü binaya değdiği anda bina, büyük gürültüyle yıkıldı. Gerekli önlemlerin alınması faciayı önlerken, bu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

En rahat iş günü! Kepçe operatörünün yıkmak istediği bina kendiliğinden yıkıldı
En rahat iş günü! Kepçe operatörünün yıkmak istediği bina kendiliğinden yıkıldı
En rahat iş günü! Kepçe operatörünün yıkmak istediği bina kendiliğinden yıkıldı
Kepçe operatörünün yıkmak istediği bina kendiliğinden yıkıldı
Kepçe operatörünün yıkmak istediği bina kendiliğinden yıkıldı

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kepçe operatörünün yıkmak istediği bina kendiliğinden yıkıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kepçe operatörünün yıkmak istediği bina kendiliğinden yıkıldı - Son Dakika
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