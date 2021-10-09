Kepçe operatörünün yıkmak istediği bina kendiliğinden yıkıldı - Son Dakika

Bursa'da ekiplerin yıkım için harekete geçtiği boş bina, kepçe operatörüne gerek kalmadan kendiliğinden yıkıldı. Gülümseten anlar saniye saniye kameralara takıldı.

ÇÜRÜMEYE TERK EDİLMİŞTİ

Mudanya ilçesinde uzun süredir kullanılmayan ve boş olarak çürümeye terkedilmiş binayı belediye ekipleri tarafından yıkım için izin çıktı. Çevreye tehlike saçan bina, ekiplerin güvenlik önlemleri altında yıkımına başlandı.

BİNAYA DEĞMESİ YETTİ

Kepçe operatörü binaya değdiği anda bina, büyük gürültüyle yıkıldı. Gerekli önlemlerin alınması faciayı önlerken, bu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.