Son Dakika Haberleri: Kepçe, Operatörüyle Birlikte Suya Gömüldü.

Kepçe, Operatörüyle Birlikte Suya Gömüldü.

1 saat önce

Balıkesir'in Balya ilçesine bağlı Bengiler Mahallesi'nde bulunan kömür madeninde toprak kayması sonucu bir kepçe, operatörüyle birlikte suya gömüldü.

Kepçe, Operatörüyle Birlikte Suya Gömüldü., System.String[]
Balıkesir'in Balya ilçesine bağlı Bengiler Mahallesi'nde bulunan kömür madeninde toprak kayması sonucu bir kepçe, operatörüyle birlikte suya gömüldü. Balıkesir'in Balya ilçesine bağlı Bengiler Mahallesi'nde bulunan kömür madeninde toprak kayması sonucu bir kepçe suya gömüldü. Kazada kepçe operatörü Mahmut Durmaz kepçenin suya düşmesi esnasında kendisi de suya atlayarak canını kurtarmak istedi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri kepçe operatörünü aramaya devam ediyor.

(Taşkın Sarıca/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:41 Kaynak: İHA

Balya, Balıkesir, Güncel
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