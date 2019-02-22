Kepçe, Operatörüyle Birlikte Suya Gömüldü.
1 saat önce
Balıkesir'in Balya ilçesine bağlı Bengiler Mahallesi'nde bulunan kömür madeninde toprak kayması sonucu bir kepçe, operatörüyle birlikte suya gömüldü.
Balıkesir
'in Balya
ilçesine bağlı Bengiler Mahallesi'nde bulunan kömür madeninde toprak kayması sonucu bir kepçe, operatörüyle birlikte suya gömüldü. Balıkesir'in Balya ilçesine bağlı Bengiler Mahallesi'nde bulunan kömür madeninde toprak kayması sonucu bir kepçe suya gömüldü. Kazada kepçe operatörü Mahmut Durmaz kepçenin suya düşmesi esnasında kendisi de suya atlayarak canını kurtarmak istedi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri kepçe operatörünü aramaya devam ediyor.
(Taşkın Sarıca/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:41 Kaynak: İHA
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