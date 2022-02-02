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"Kepçeci abi kürümesen olmaz mı" sözleriyle çok konuşulan çocuklar Ilgaz'da kayak yapmaya götürüldü - Son Dakika

"Kepçeci abi kürümesen olmaz mı" sözleriyle çok konuşulan çocuklar Ilgaz'da kayak yapmaya götürüldü

02.02.2022 17:43

Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı sırasında iş makinesi operatörünü durdurarak "Kepçeci abi biz burada kayıyoruz, kürümesen olmaz mı" diyen çocuklar, Ilgaz Dağı'na götürüldü. Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'un söz verdiği çocuklar, karın keyfini doyasıya çıkardı.

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sonrasında, kar temizleme çalışması yapan iş makinesi operatörünü durdurarak kızakla kaydıkları alanın temizlenmemesi için dil döken çocuklar, sosyal medyada paylaşılan görüntüleriyle gündem olmuştu.

BELEDİYE BAŞKANI HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin sosyal medyada büyük ilgi görmesi sonrasında Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, çocukları yarıyıl tatilinde Ilgaz Dağına kayak yapmaya götüreceğini söyleyerek söz vermişti. Başkan Galip Vidinlioğlu'nun verdiği sözü tutmasıyla, Kastamonu'da yaşayan bin 500'ün üzerinde öğrenci Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezine götürüldü. Karne hediyesi olarak kayak merkezine götürülen çocuklar, kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Çocukların kayak keyfine Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu da eşlik etti. Bazı çocuklar kızakla kaymanın keyfini yaşarken bazı çocuklar ise kayak takımları ile soluğu kayak pistinde aldı.

'Kepçeci abi kürümesen olmaz mı' sözleriyle gündem olan çocuklar Ilgaz'da kayak yapmaya götürüldü

500'ÜN ÜZERİNDE ÖĞRENCİ ILGAZ'A GÖTÜRÜLDÜ

Pandemiden dolayı uzun süre evlerinde kalan çocuklar için güzel bir etkinliğe imza attıklarını ifade eden Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ise, "Çocuklarımız dolu dolu bir tatil yaşasınlar diye çocuklarımızı bugün Ilgaz'a getirdik. Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri, zannediyorum bin 500'ün üzerinde öğrencimizi Ilgaz'a getirdik ve getirmeye devam edeceğiz. Kayıyorlar, onlara ikramda bulunuyoruz. Devamında da inşallah bu hafta sonu hem bir tiyatro hem de bir konserle finali yapmış olacağız. Onların yüzlerinin gülmesi için belediye olarak çalışıyoruz. Her şey onlar için çünkü onlar bizim geleceğimiz. Onların yüzleri gülünce bu buz gibi havada bile gülümsüyoruz, içimiz ısınıyor. Mutlulukları gerçekten görülmeye değer. Bu sebeple onlar için çalışmalarımıza daha da hız vereceğiz. Çocuklarımız için sosyal belediyecilik anlamında ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

'Kepçeci abi kürümesen olmaz mı' sözleriyle gündem olan çocuklar Ilgaz'da kayak yapmaya götürüldü

PİKNİK SÖZÜ DE VERDİ

Ilgaz Dağına kayak yapmaya gelen çocuklar büyük sevinç yaşadı. Mahalle arasında kaydıklarını anlatan Arda Türkcan da, "Mahallede biz oynuyorduk. Kepçeci abi geldi işte. Onun sayesinde Ilgaz'dayız. Ilgaz çok güzel bir yer. Çok seviyorum Ilgaz'ı ama ilk defa geldim. Burası mahallede kaymaktan daha güzel" diye konuştu.

'Kepçeci abi kürümesen olmaz mı' sözleriyle gündem olan çocuklar Ilgaz'da kayak yapmaya götürüldü

"BURASI DAHA EĞLENCELİ"

Ilgaz Dağına kayak yapmaya gelen Esad Çaycı ise, "Buraya kaymaya geldik. Poşetle kaymak bana göre daha güzeldi. Daha eğlenceli. Burada kaymak daha güzel oldu mahalleye göre. Çünkü orada karı kürüdüler. Çok kaymak mümkün olmuyor" şeklinde konuştu. Ilgaz Dağına geldikleri için mutlu olduğunu söyleyen İkra Arslan da, ""Bana göre sokakta kaymak bana göre değil. Burası daha eğlenceli oldu. Karnemizi aldık. Mutluyuz. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Rahmi Galip Vidinlioğlu, Ilgaz Dağı, Kastamonu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Kepçeci abi kürümesen olmaz mı' sözleriyle çok konuşulan çocuklar Ilgaz'da kayak yapmaya götürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Kepçeci abi kürümesen olmaz mı" sözleriyle çok konuşulan çocuklar Ilgaz'da kayak yapmaya götürüldü - Son Dakika
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