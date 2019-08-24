Son Dakika Haberleri: Kepçeden düşen demir malzemenin altında can verdi
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Kepçeden düşen demir malzemenin altında can verdi

1 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapımı süren Göçmen Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan özel bir firma çalışanı, kamyondan kepçe ile demir malzeme indirildiği esnada düşen demir malzemenin altında kalarak ağır yaralandı.

Kepçeden düşen demir malzemenin altında can verdi, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapımı süren Göçmen Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan özel bir firma çalışanı, kamyondan kepçe ile demir malzeme indirildiği esnada düşen demir malzemenin altında kalarak ağır yaralandı.


Bandırma'nın Edincik Mahallesi'nde yapımı devam eden Göçmen Geri Gönderme Merkezi inşaatında meydana gelen olayda, park halindeki kamyondan demir çubuk malzemeler iş makinesi ile indirildiği esnada özel bir beton firmasında çalışan O.D. (23), iş makinesinden düşen demir malzemelerin altında kalarak ağır yaralandı. Ambulans ile Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan 23 yaşındaki genç kurtarılamadı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Bandırma, Edincik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:58 Kaynak: İHA
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