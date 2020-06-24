Kepçeler vinç yardımı ile dereye indirilip temizlik çalışması başlatıldı - Son Dakika

Kepçeler vinç yardımı ile dereye indirilip temizlik çalışması başlatıldı

Aydın şehir merkezinden geçen Tabakhane Deresi'nin temizliği için Efeler Belediyesi tarafından hummalı bir çalışma başlatıldı.

Aydın şehir merkezinden geçen Tabakhane Deresi'nin temizliği için Efeler Belediyesi tarafından hummalı bir çalışma başlatıldı. Dereyi temizlemek için belediye ekipleri tarafından koskoca kepçeler önce vinç yardımı ile havadan dereye indirildi. Ardından derede temizlik çalışması başlatıldı.

Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Yunanistan'dan itiraf gibi açıklama: Desteklediğimiz Hafter savaşı kaybediyor


Efeler Belediyesi'nin Tabakhane Deresi'nde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmanın kapsamını genişleten Efeler Belediyesi, Devlet Su İşleri'nin sorumluluk alanında olduğu belirtilen dereye vinçle 4 iş makinesi indirip detaylı bir temizlik çalışmasına başladı.


Efeler Belediyesi, Paşa Yaylası'ndan doğup Efeler ilçesi'nin ortasından geçerek Menderes Nehri'ne dökülen Tabakhane Deresi'nde sabahın erken saatlerinde temizlik çalışması başlattı. Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü temizlik çalışmasını denetlemek için alana geldi. Beraberindeki birim müdürleri ile uygulamayı dikkatle inceleyen Başkan Atay, gerçekleştirilen işlemle ilgili bilgi aldı.


Efeler için çalışan tüm personeline teşekkür eden Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, "Tabakhane Deresi'ndeki kirlilik nedeniyle Efeler halkının sağlığını tehdit eden sonuçlar ortaya çıkmıştı. Dere yataklarının bakımsız ve kirli olması bakteri oluşumuna ve sel riskine sebep oluyor. Biz halkımızın sağlığını her şeyin önünde tutuyoruz. Efeler halkının sağlığını tehdit eden tüm unsurlarla mücadele ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımız, Tabakhane Deresi'nde sürdürdükleri temizlik çalışmalarına detaylı bir şekilde devam ediyor. İlk etapta dereye atılan yabancı maddeleri temizleyen ekiplerimiz, şimdi de iş makineleri yardımıyla birikintiye sebep olan yabani otları temizliyorlar" diye konuştu. - AYDIN

Mehmet Fatih Atay, Devlet Su İşleri, Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kepçeler vinç yardımı ile dereye indirilip temizlik çalışması başlatıldı - Son Dakika

Son Dakika

19:15 Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı 19:03 29 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen Burdur'da, 6 günde 8 kişide koronavirüs tespit edildi 18:54 Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş 18:16 Bolu'da koronavirüs vakaları 3 kat arttı 17:32 Diyarbakır'ı karıştıran 200 milyonluk vurgunu yapan kuyumcu kar payı verip güven kazandığı ortaya çıktı 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 14:27 İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü 11:51 4 ev soyan fenomen ve 3 arkadaşı, işler yolunda gitsin diye dilenciye para vermiş 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:15 Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar 09:57 Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak 08:34 Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı 07:55 Koronavirüs salgınında yoğun bakımdaki hasta sayısı son 1 ayın en yüksek seviyesinde
İzmit'te üst geçitte intihara kalkışan adam, para verilince indi
19:05
Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı
18:45
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
18:30
Yunanistan'dan itiraf gibi açıklama: Desteklediğimiz Hafter savaşı kaybediyor
18:14
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın test sonucu negatif çıktı
18:07
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
17:34
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
17:32
29 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen Burdur'da, 6 günde 8 kişide koronavirüs tespit edildi
17:28
Altının kilogramı 391 bin liraya yükseldi
17:17
CHP'den istifa eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti'ye geçiyor
17:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 19:42:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kepçeler vinç yardımı ile dereye indirilip temizlik çalışması başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]