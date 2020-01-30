Kepçelerin 'ırmak' banyosu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kepçelerin 'ırmak' banyosu - Son Dakika

Kepçelerin 'ırmak' banyosu

6 saat önce

Ordu'da sahada çalıştıktan sonra çamur olan kepçelerin, operatörleri tarafından ırmak içerisinde temizlenmesi görenleri şaşırttı.

Kepçelerin 'ırmak' banyosu, System.String[]

Ordu'da sahada çalıştıktan sonra çamur olan kepçelerin, operatörleri tarafından ırmak içerisinde temizlenmesi görenleri şaşırttı.


Ordu'nun çeşitli bölgelerinde alt yapı ve çevre düzenlemesi işlerinde çalışan ve çamurla kaplanan kepçelerin operatörleri, iş makinelerini temizlemek için farklı bir yola başvurdu. Temizlemesi zor olan ve yoğun çamur altında kalan kepçeler, operatörleri tarafından ırmağa sokularak, temizlendi. Hem su israfını önlemek hem de daha hızlı bir şekilde temizlenmesi için kullanılan yöntem ise görenleri şaşırttı. Önlem alınarak ırmağa sokulan kepçeler, kendi bomlarına su doldurarak temizlendi.


Çevredekiler, "Operatörler hem su tasarrufu sağlıyor hem de iş makinelerini kısa sürede temizliyor. Tabii, profesyonellik isteyen bir iş. Karadeniz zekası bu olsa gerek" değerlendirmesinde bulundu. - ORDU

Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bahçeli, Türk Bayrağı'nı yırtan ırkçı Yunan vekile 'Atatürk' örneğiyle tepki gösterdi
Son dakika: Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem oldu 25 kiloluk aynalı sazan balığı görenleri şaşkına çevirdi 6.8 şiddetindeki depreme spor salonunda yakalandı, sürünerek dışarı çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 18:17:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kepçelerin 'ırmak' banyosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]