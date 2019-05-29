Son Dakika Haberleri: Kepçenin altında kalan sanayi işçisi can verdi
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Kepçenin altında kalan sanayi işçisi can verdi

10 dakika önce

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi kepçenin lastiğini değiştirdiği sırada kepçenin üzerine düşmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

Kepçenin altında kalan sanayi işçisi can verdi, System.String[]
İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi kepçenin lastiğini değiştirdiği sırada kepçenin üzerine düşmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

Olay, dün Kemalpaşa Mahallesi, 5. Sanayi Sitesinde bulunan bir tamirci dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Çapacı (22) dükkana gelen arızalı bir kepçenin lastiğini değiştirmek için kepçenin altına girdi. Çabacı lastiği değiştirdiği sırada askıda olan kepçe üzerine düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çabacı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Talihsiz gencin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:52 Kaynak: İHA
Kemalpaşa Mahallesi, Bornova, İzmir, 3. Sayfa
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