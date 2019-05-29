Kepçenin altında kalan sanayi işçisi can verdi

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi kepçenin lastiğini değiştirdiği sırada kepçenin üzerine düşmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi kepçenin lastiğini değiştirdiği sırada kepçenin üzerine düşmesi nedeniyle hayatını kaybetti.



Olay, dün Kemalpaşa Mahallesi, 5. Sanayi Sitesinde bulunan bir tamirci dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Çapacı (22) dükkana gelen arızalı bir kepçenin lastiğini değiştirmek için kepçenin altına girdi. Çabacı lastiği değiştirdiği sırada askıda olan kepçe üzerine düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çabacı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Talihsiz gencin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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