Son Dakika Haberleri: Kepçenin Çarptığı İşçi Yaralandı

Kepçenin Çarptığı İşçi Yaralandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir kömür ocağında kepçenin çarptığı işçi yaralandı.

Kepçenin Çarptığı İşçi Yaralandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir kömür ocağında kepçenin çarptığı işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren bir maden ocağında çalışan 47 yaşındaki U.G.'ye kepçenin ekskavatör kupasının ön dişleri çarptı. Vücuduna aldığı darbe sonucu yaralanan U.G. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:55 Kaynak: İHA

Malkara, Tekirdağ, İşçi, 3. Sayfa
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