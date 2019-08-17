Kepçeyi gelin arabası yaptılar

Kepçeyi gelin arabası yaptılarMANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir hafriyat firması sahibi olan 30 yaşındaki Akif Çetin iş makinesini gelin arabası yaptı.

Kepçeyi gelin arabası yaptılar

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir hafriyat firması sahibi olan 30 yaşındaki Akif Çetin iş makinesini gelin arabası yaptı. Gelin almaya hafriyat işinde kullandığı kepçe ile giden damat, gelin ile birlikte kepçenin yükleme bölümünde şehir turu attı.

Turgutlu'da dünya evine giren Akif ve Nuray Çetin çiftinin gelin arabası iş makinesi oldu. Hafriyat firması sahibi damat Akif Çetin, düğününe renk katacağı düşüncesiyle hafriyat işinde kullandığı kepçeyi gelin arabası yaptı. Kepçeyi süsleyen damat çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında Atatürk Mahallesindeki kız evine giderek, gelin Nuray Çetin'i aldı. Kepçenin yükleme bölümüne oturan genç çift, alkışlar eşliğinde şehir turu attı. Düğün salonu önüne gelen konvoy, davul ve zurna ile karşılandı. Damat Akif Çetin, mesleğinin hafriyat olduğunu ve düğünlerinde farklı bir şey yapmak istedikleri için her gün kullandıkları kepçeyi gelin arabası haline getirdiklerini söyledi.

Gelin Nuray Çetin ise "Benim için sürpriz oldu. Böyle bir şeyi hiç beklemiyordum, bu özel günümüz farklı bir uygulama ile özel bir anımız olmasını sağladı" dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

İş makinası gelin arabası oldu

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