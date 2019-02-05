Kepçeyi Kamyonla Taşıyıp Karakolun Su Sorununu Giderdiler
36 dakika önce
Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekipleri, zorlu coğrafya ve kara rağmen Gürpınar ilçesine 90 kilometre uzaklıktaki karakolun su şebekesindeki arızayı giderdi.
Van
Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ
) ekipleri, zorlu coğrafya ve kara rağmen Gürpınar
ilçesine 90 kilometre uzaklıktaki karakolun su şebekesindeki arızayı giderdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gürpınar ilçesine bağlı Topçu Değirmeni Karakolu'nun su şebekesinde arıza yaşandığı bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
VASKİ Güney
Şube Müdürü Tevfik Ergenç'in talimatıyla harekete geçen arıza onarım ekibi, karakoldaki askerlerin susuz kalmaması için kullanacakları kepçeyi kamyona yükleyerek yola çıktı.
Zorlu yolculuğun ardından ilçeye 90 kilometre uzaklıktaki karakola ulaşan VASKİ ekibi, soğuk hava nedeniyle donan su hattını onararak karakola yeniden su verilmesini sağladı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:17 Kaynak: AA
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