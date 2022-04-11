Kepçeyi soyan hırsıza bekçilerden suçüstü - Son Dakika
Üye Girişi

Kepçeyi soyan hırsıza bekçilerden suçüstü

11.04.2022 10:35
Kepçeyi soyan hırsıza bekçilerden suçüstü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gece yarısı kepçeyi soyan hırsız, 'Gece Kartalları'nın dikkati sayesinde suçüstü yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gece yarısı kepçeyi soyan hırsız, 'Gece Kartalları'nın dikkati sayesinde suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kazımiye Mahallesi Spor Aralığı Sokak'ta devam eden bina yıkımı nedeniyle akşam saatlerinde çalışmalara ara verildi. Gece yarısı enkaz alanında park halinde bulunan kepçeye giren şüpheli Y.E. (33), gres yağ pompası, çekiç, anahtar ve demir çubukları çalarak olay yerinden kaçtı.

Suçunu itiraf etti

Cumhuriyet Polis Merkezi'ne bağlı bekçi görevlileri, 'Kore' diye bilinen Hıdırağa Mahallesi Fatih Caddesi girişinde, yaya devriye görevini ifa ettiği sırada durumundan şüphelendiği bir şahsı durdurdu. Üzerinden bıçak çıkan şüpheli Y.E.'nin yaklaşık yarım saat önce Kazımiye Mahallesi Spor Aralığı Sokak'ta kepçeden hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Çaldıkları malzemeleri bekçilere teslim eden şüpheli Y.E. suçunu itiraf etti.

Gözaltına alınan Y.E. hakkında soruşturma başlatıldı.

Bekçilere teşekkür

Öte yandan kepçe sahibi Levent Özgenç, bekçilere başarılı çalışmalarından ötürü teşekkür etti. Özgenç, çalınan malını kurtaran Gece Kartalları'na başarılarının devamını diledi. - TEKİRDAĞ

Kepçeyi soyan hırsıza bekçilerden suçüstü
Kepçeyi soyan hırsıza bekçilerden suçüstü
Kepçeyi soyan hırsıza bekçilerden suçüstü
Kepçeyi soyan hırsıza bekçilerden suçüstü
Kepçeyi soyan hırsıza bekçilerden suçüstü

YORUMLAR
500
Alkollü sürücünün 4 araca çarparak durduğu anlar kamerada Alkollü sürücünün 4 araca çarparak durduğu anlar kamerada Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kepçeyi soyan hırsıza bekçilerden suçüstü - Son Dakika


Son Dakika
10:56 Son dakika! Rus ordusundan Ukrayna'ya ağır darbe! Avrupa'nın tedarik ettiği S-300'ler imha edildi
10:54 2 çocuk annesi kadın iş yerinde yaşadığı zor anları anlattı: Hamileyken bile tacize uğradım
10:50 Kadın yolcu uçakta çıkardığı iç çamaşırını bir bardak suda yıkayıp klimada kuruttu! O anlar kameralara yansıdı
10:46 Yer İzmir! Polis durduğu motokuryeyle böyle konuştu: Beynine sıkarım!
10:41 Galatasaray hem yenildi hem de tarihi fırsatı kaçırdı
10:32 Putin'in önemli müttefiklerinden Kadirov, Rus birliklerinin savaştaki yeni rotasını paylaştı
10:28 Selahattin Demirtaş Macaristan seçimleri üzerinden Türkiye mesajı verdi: Macaristan'da HDP yok!
10:27 Cari işlemler açığı şubatta 5 milyar 154 milyon dolar oldu
10:26 Ünlü Youtuber, org çalıp vatandaşları sahur için kaldırırken polislere yakalandı! Aralarında geçen diyalog gülümsetti
10:21 Sosyal medya fenomeni Mika Raun'dan şaşırtan itiraf: Ayda 50 bin harcıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 11:01:22. #1.11#
SON DAKİKA: Kepçeyi soyan hırsıza bekçilerden suçüstü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement