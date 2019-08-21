Kepçeyle define arayanlara suçüstü
35 dakika önce
İZMİR'in Bayındır ilçesinde, define aramak için kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 06:11 Kaynak: DHA
İZMİR'in Bayındır
ilçesinde, define aramak için kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yaralandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Bayındır Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Arıkbaşı Mahallesi'ndeki zeytinlikte define aramak için kaçak kazı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, sabah saatlerinde, bölgeye düzenlediği operasyonda kepçeyle araziyi kazan 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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