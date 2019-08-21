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Kepçeyle define arayanlara suçüstü

35 dakika önce

İZMİR'in Bayındır ilçesinde, define aramak için kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yaralandı.

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İZMİR'in Bayındır ilçesinde, define aramak için kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yaralandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Bayındır Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arıkbaşı Mahallesi'ndeki zeytinlikte define aramak için kaçak kazı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, sabah saatlerinde, bölgeye düzenlediği operasyonda kepçeyle araziyi kazan 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Jandarma, Bayındır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 06:11 Kaynak: DHA
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