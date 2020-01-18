Kepçeyle kaçak kazı yapan 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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Kepçeyle kaçak kazı yapan 10 kişi gözaltına alındı
6 saat önce
Kahramanmaraş'ta kepçeyle define arayan 10 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:00 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta kepçeyle define arayan 10 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri, Onikişubat İlçesi Hacımustafa Mahallesi Yel Değmez mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu bölgede kepçeyle kazı yapan O.K (47), B.G (29), A.K (36), Ü.O (31), İ.E (47), Y.F (29), O.K (27), H.K (41), A.B (21) ve V.U (59) gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(İHA)
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