Kepçeyle kaçak kazı yapan 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kepçeyle kaçak kazı yapan 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kepçeyle kaçak kazı yapan 10 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta kepçeyle define arayan 10 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kepçeyle kaçak kazı yapan 10 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta kepçeyle define arayan 10 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri, Onikişubat İlçesi Hacımustafa Mahallesi Yel Değmez mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu bölgede kepçeyle kazı yapan O.K (47), B.G (29), A.K (36), Ü.O (31), İ.E (47), Y.F (29), O.K (27), H.K (41), A.B (21) ve V.U (59) gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Kahramanmaraş, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:00 Kaynak: İHA
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