Kepçeyle kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kepçeyle kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Kepçeyle kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı

7 saat önce

Tokat il merkezine bağlı Halilalan köyü kırsalında iş makinesi ile izinsiz kazı yapan şahıslar jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Kepçeyle kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı, System.String[]

Tokat il merkezine bağlı Halilalan köyü kırsalında iş makinesi ile izinsiz kazı yapan şahıslar jandarma tarafından suçüstü yakalandı.


Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir grup şüphelinin merkez köylerden Halilalan'da izinsiz kazı yaptığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler köye bağlı Bahçecik mevkinde şüphelilerin iş makinesi ile kazı yaptığını tespit etti. İzinsiz kazı yapan 9 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Şüphelilerle ilgili adli işlemlerin ve soruşturmanın yetkili makamlar kontrolünde devam ettiği bilgisine ulaşıldı. - TOKAT

Jandarma, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:24 Kaynak: İHA
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