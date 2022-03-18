Kepçeyle kaçak kazı yaparken jandarmaya yakalandılar - Son Dakika
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Kepçeyle kaçak kazı yaparken jandarmaya yakalandılar

18.03.2022 09:24
Kepçeyle kaçak kazı yaparken jandarmaya yakalandılar

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde traktörün arkasına bağladıkları kepçeyle kaçak kazı yapan şüpheliler Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde traktörün arkasına bağladıkları kepçeyle kaçak kazı yapan şüpheliler Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Manisa'nın Gölmarara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Hacıbaştanlar Mahallesinde kaçak kazı yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Bölgede incelemelerde bulunan ekipler, M.Ç.(27), Ş.B.(35), E.B.(60) ve R.Ç.(57)'yi suç üstü yakaladı. Traktörün arkasına bağlanan kepçeyle kaçak kazı yapan şüpheliler gözaltına alınarak karakola götürülürken, olay yerinde 2 metre derinliğinde çukur kazıldığı tespit edildi.

Öte yandan operasyon kapsamında ele geçirilen 2 adet kazma, 1 adet kürek, 2 adet kazıda kullanılan demir, 2 adet kova ve 1 adet halata el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MANİSA

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Kaçak Kazı, Gölmarmara, Jandarma, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kepçeyle kaçak kazı yaparken jandarmaya yakalandılar - Son Dakika


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