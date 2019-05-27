Son Dakika Haberleri: Kepçeyle kaçak kazı yaparken yakalandılar

Kepçeyle kaçak kazı yaparken yakalandılar

2 saat önce

Konya'nın Derbent ilçesinde, sit alanında kepçe ile kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı.

Kepçeyle kaçak kazı yaparken yakalandılar, System.String[]
Konya'nın Derbent ilçesinde, sit alanında kepçe ile kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı.

Derbent İlçesinde 2. derece sit alanı olan Aylıdere Yaylası mevkisinde kepçe ile kaçak kazı yapıldığı ihbarı alınması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve Meram Kızılören Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri bölgede araştırma başlattı. Yapılan aramada, bir TIR'da yüklü olarak getirilen paletli kepçeyi kullanan Y.Ş. ile birlikte E. K., Ü.C., O.K., V.Ö, K.D. ve TIR sürücü ile birlikte 7 kişi tarihi eser bulmak maksadıyla kepçe ile 2 metre derinliğinde 12 metrekare ebatlarında kazı alanı açtıkları esnada suçüstü yakalandı.

Kazı alanında yapılan araştırmaların devamında tarihi eser niteliğinde herhangi bir malzeme tespit edilemedi. Ele geçirilen araçlara el konularak, şüpheliler gözaltına alındı. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:13 Kaynak: İHA
Konya, Derbent, 3. Sayfa
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