Kepçeyle kaçak kazıya suçüstü - Son Dakika

Kepçeyle kaçak kazıya suçüstü

MERSİN'in Silifke ilçesinde kepçeyle kaçak kazı yapan 7 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde kepçeyle kaçak kazı yapan 7 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. İlçenin Kocapınar Mahallesi yakınlarında tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, arazi taraması yaptı. Ekipler kepçe ile kaçak kazı yapan 7 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullanılan iş makinesi, 2 bakır çubuk, kürek, kazma ve yer altı gözlemleme aletine de el konuldu.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.



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