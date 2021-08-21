İzmir'de minibüs, kepçeye çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

İzmir'de minibüs, kepçeye çarptı: 4 yaralı

İZMİR'in Foça ilçesinde, minibüsün kepçeye arkadan çarptığı kazada, 1'i Suriye uyruklu 4 kişi yaralandı.

İZMİR'in Foça ilçesinde, minibüsün kepçeye arkadan çarptığı kazada, 1'i Suriye uyruklu 4 kişi yaralandı. Kaza, dün Bağarası Mahallesi Mehmetçik Parkı mevkisinde meydana geldi. Taner Yıldırım yönetimindeki 35 AGK 012 plakalı minibüs, önünde giden Mustafa Kılıç'ın kullandığı kepçeye çarptı. Kazada sürücü Taner Yıldırım ile minibüsteki Adile Koyuncu, Elif Ünen ve Suriyeli Ali el Subuh yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.



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